Поликлиники Тюмени прошли тест на безопасность

В объектах тюменского здравоохранения прошла внеплановая выездная проверка на антитеррористическую защищенность. Городские поликлиники Тюмени посетил заведующий сектором мобилизационной подготовки областного здравоохранения Сергей Федоров, сообщает пресс-служба депздрава Тюменской области.

Он проверил три основных аспекта: обеспечение охраны помещений и территории в том числе с применением технических средств таких как видео наблюдение, установка шлагбаумов и т.д.; обеспечение пропускного и внутри объектового режимов; доведение до посетителей и персонала информации, рекомендаций по действиям при угрозе совершения террористического акта и наличие данных материалов на информационных стендах медицинских учреждений.

«Особое внимание обратили на стенды, касающиеся антитеррористической безопасности с информацией о действиях в экстренной ситуации, телефонами экстренных служб. Сейчас есть хорошие возможности делать эту информацию яркой и доступной для понимания каждого. Важно, чтобы она была размещена на видном месте для посетителей», – отметил Сергей Федоров.

По его словам, все учреждения имеет необходимую документацию, включающую план действий медицинских организации по обеспечению безопасности при установлении различных уровней террористической опасности на территории Тюменской области. Их актуальность и знание сотрудниками было проверено в ходе посещения.