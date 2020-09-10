В Тобольске будут производить МАН для внутреннего рынка и на экспорт

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в Тобольск посетил стройплощадку первого в России завода по производству малеинового ангидрида (МАН). Глава региона интересовался сроками реализации проекта, его экологической безопасностью, экономическими и социальными эффектами, сообщает пресс-служба губернатора.

Руководитель проекта Владимир Мишин отметил, что в перспективе планируется производить МАН для внутреннего рынка и на экспорт: «Малеиновый ангидрид – органические соединение, используемое в самых разных отраслях, включая пищевую промышленность. Ежегодное потребление этого продукта в России составляет 6 тысяч тонн в год, и весь этот объем импортируется. Мощность тобольского производства составит 45 тысяч тонн в год, что не только покроет внутренние потребности, но и позволить начать его экспорт».

МАН будут производить из получаемого на «СИБУР Тобольске» бутана по технологии итальянской компании Сonser, которая дает возможность сократить потребление сырьевого бутана. Завод МАН будет иметь замкнутый цикл производства, что является наиболее безопасным и экологичным. Штат нового производства будет состоять на 70 процентов из действующих сотрудников тобольских предприятий «СИБУРа», 20 процентов специалистов привлекут с рынка, десять процентов составят молодые специалисты.

По мнению Александра Моора, развитие нефтехимических производств с выходом на более высокие переделы является одним из перспективных направлений для привлечения инвестиций в региональную экономику, и проекты СИБУРа играют в этом процессе ведущую роль.