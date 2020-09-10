Качество еды в школьных столовых главные федеральный инспектор и санврач Тюменской области

С начала нового учебного года почти 98 тысяч учеников 1-4 классов школ Тюменской области обеспечены бесплатных горячим питанием. Особое внимание в регионе обращают на сбалансированность региона. Для детей разработано несколько вариантов меню, чтобы они получали все необходимые витамины и микроэлементы. Сейчас школьники посещают столовые по гибкому графику.

Оценил организацию работы столовых главный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Кузьменко. «В ходе визита он посетил школу №27 города Тюмени и Боровску школу Тюменского района. Дмитрий Борисович согласился с мнением, что количество оставшейся на тарелке еды — важный показатель. Он также добавил, что мониторинг качества питания ведётся не только очно, но и в соцсетях. При этом с начала учебного года жалоб на качество завтраков и обедов от родителей пока не поступало», – рассказали в пресс-службе областного департамента образования и науки.

Главный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо отметила важность направления выделенных страной средств на организацию здорового питания: «По итогам сегодняшнего визита внесем коррективы, чтобы в рационе школьников было как можно меньше мучных и больше здоровых блюд. К сожалению, у детей есть проблемы с избыточной массой тела. Мы должны формировать у них культуру здорового питания, чтобы они делали выбор в пользу творожной запеканки, сырников и рыбы, а не пиццы и фастфуда».

В департаменте образования и науки Тюменской области работает «горячая линия» по вопросам бесплатного питания: (3452) 56-93-30, 56-93-54.Также вопросы и пожелания принимают на федеральной горячей линии: 8-800-200-34-11 и сайте Общероссийского народного фронта.