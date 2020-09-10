Александр Моор оценил новый корпуск детсада «МАМАнтенок» в Тюмени

В тюменском микрорайоне «Ямальский-1» открыл свои двери новый корпус детского сада № 141 «МАМАнтенок». Дошкольное учреждение посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Больше 600 детей от 2 до 7 лет смогут заниматься творчеством, учиться новому и весело проводить время в уютной, а главное безопасной обстановке. На входе в корпус установлен автоматический санитайзер, все поверхности легко обрабатываются, а мебель в группах штабелируется, чтобы максимально использовать пространство для игр. Такое просторное и максимально функциональное здание построили в сжатые сроки – на все понадобилось около года. Типовой проект хорошо показал себя в микрорайоне «Тура» и совсем скоро, к концу месяца, третий такой же детский садик встретит ребят на Войновке», – рассказал губернатор на личной странице во «ВКонтакте».

Видео: vk.com/aleksandr__moor

В пресс-службе губернатора отметили, что детский сад будет комфортным и для ребятишек с особенностями здоровья. Здесь работают центры «Шахматные загадки» и «Эврика» с конструкторами LEGO Education WeDo для всех возрастов.

В рамках национального проекта «Демография» в регионе до 2024 года планируется построить 42 детских сада.