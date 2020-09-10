В интернете доступна историческая онлайн-карта планеты

Когда место, на котором находится современный Сургут вынырнуло из-под воды, можно узнать с помощью интерактивного сервиса, который доступен в интернете: 4PDAсообщает, что разработкой занимался палеонтолог Ян Вебстер.

Так, 750 миллионов лет назад на месте памятника основателям Сургута бушевал океан.

280 миллионов лет назад место, где появится город, уже стало сушей.

20 миллионов лет назад Евразия уже начала принимать знакомые нам по современному глобусу начертания. Кстати, о современности: контуры нынешних материков на онлайн-глобус наложены — можно сравнить.

«Карта показывает, что наша среда динамична и может меняться, — цитирует Яна Вебстера 4PDA. — История Земли длиннее, чем мы можем себе представить, а нынешнее расположение тектонических плит и континентов — это случайность».

Отправиться вглубь веков можно прямо здесь и сейчас: поскольку сервис полностью англоязычный, вводит названия городов, которые вы хотите увидеть, следует латиницей.