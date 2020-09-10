Оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя и вспомнил события до потери сознания

Оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя. Ему также удалось вспомнить те события, которые произошли в самолете до потери сознания – об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на источники.

Напомним, что глава «Фонда борьбы с коррупцией» впал в кому 20 августа и был госпитализирован в омскую больницу. После этого отправили в клинику Шарите в Берлине, где врачи установили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Тем не менее, в Кремле не видят смысла вести уголовное расследование по факту этого инцидента.