Жители села Муллаши получат медицинскую помощь в комфортной обстановке

В селе Муллаши завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Открытие обновленного медицинского учреждения прошло в торжественной обстановке. Обновленный ФАП в день открытия посетили главы Тюменского района Светлана Иванова и Муллашинского муниципального образования Тансыла Хусаинова, директор центра физической и спортивной работы «Олимпия» Андрей Квинт и главный врач ГБУЗ ТО «Областной больница №19» Андрей Патрикеев.

«ФАП был сдан в эксплуатацию в июне 1990 года, ремонта в нем не было с момента постройки. Сейчас это современное здание площадью 150 квадратных метров с отдельным прививочным, процедурным и профилактическим кабинетами, аптечным пунктом, полностью благоустроенное. Внешне ФАП тоже сильно преобразился: заменена кровля и облицовка фасада, обновлена отмостка. Приведена в порядок прилегающая территория, оборудована удобная входная зона с пандусом для комфорта людей с ограниченными возможностями», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Также во время ремонта были заново смонтированы системы отопления, водопровода и водоотведения, вентиляции и пожарной сигнализации, заменены электропроводка и силовое электрооборудование, установлены современные стеклопакеты, заменены пол и двери. Для удобства жителей и медиков проведена частичная перепланировка. Теперь в ФАПе функционируют семь кабинетов, в том числе раннего выявления заболеваний и отдельный для приема детей.

Муллашинский ФАП входит в структуру Винзилинской поликлиники - филиала Областной больница №19. Медицинскую помощь в нем получают 943 человека.

Андрей Патрикеев подчеркнул важность обновления таких объектов в сельской местности для создания необходимых условий получения качественной медицинской помощи на первичном уровне. Это одна из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение».