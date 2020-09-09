Владимир Путин отказался от проведения прямой линии впервые за восемь лет

В этом году «Прямая линия с Владимиром Путиным» не состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремя отметил, что президент России «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», – цитирует Пескова ТАСС.

Ежегодная пресс-конференция главы государства состоится в декабре. В нее планируют добавить элементы прямой линии.

Во время пандемии коронавируса и накануне всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Владимир Путин несколько раз обращался к россиянам. Во время выступлений президент анонсировал новые меры социальной и экономической поддержки.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходила 17 раз с 2001-го по 2019 год. Исключением стали 2004 и 2012 годы. В последний раз прямая линия состоялась 20 июня 2019 года. Она длилась более четырех часов, президент ответил на 81 вопрос из более 1,5 миллиона поступивших.