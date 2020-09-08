Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима

Актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за гибель человека в ДТП, артиста взяли под стражу в зале суда – об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Ефремова лишили водительских прав на три года и взыскали с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего. Отмечается, что суд учел признание вины актера и положительные характеристики:

«Суд учитывает признание вины Ефремовым на стадии предварительного следствия и в последнем слове, наличие детей, положительные характеристики личности и занятие благотворительностью», – пишет ТАСС со ссылкой на приговор.

Напомним, что обвинение просило для актера 11 лет колонии. Артист рассчитывал на восемь лет. Потерпевшие и их защита заявили, что поддержат вердикт суда и обжаловать его не будут.