В надзорном ведомстве ждут документов по делу экс-главы Сургута, чтобы принять решение об обжаловании приговора

Материалы дела бывшего главы Сургута Дмитрия Попова не поступили в прокуратуру, поэтому решение об обжаловании решения Сургутского городского суда еще не принято. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Решение об обжаловании в апелляционном порядке будет принято только после того, как документы поступят и будут изучены», – подчеркнули в ведомстве.

Приговор Дмитрию Попову был оглашен 3 сентября. Бывший градоначальник признан невиновным в превышении должностных полномочий. Судья не усмотрела преступления ни в одном их трех эпизодов: продаже песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставлении субсидии совхозу «Северное» и покупке помещения для того, чтобы разместить в нем билдинг-сад. Гособвинитель требовал 4,5 года условного срока.

Следствие и судебные разбирательства по делу Дмитрия Попова длились более четырех лет. Все это время он не имел возможности работать и стал неработающим пенсионером. После оглашения оправдательного приговора, бывший градоначальник признался, что рассчитывает вернуться на службу в Сургутнефтегаз.

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