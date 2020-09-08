Как будем отдыхать в 2021 году

Министерство труда России опубликовало проект производственного календаря на 2021 год. Вопреки ожиданиям, 31 декабря этого года россияне будут работать, но и количество праздников из-за пандемии не сократили.

В документе обозначены выходными: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2021 году следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», – уточняется в проекте.