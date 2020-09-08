Александр Моор провёл личный приём граждан

В селе Аромашево благоустроят улицу Заречная. На ней расположены пять новых многоквартирных домов, в которых живут молодые специалисты — педагоги и врачи, а также дети-сироты. Об этом стало известно во время личного приема граждан, который провёл губернатор Тюменской области Александр Моор.

Контракт на выполнение работ на улице протяженность которой 861 метр уже заключён. Заречную заасфальтируют, оборудуют съезды к домам с водопропускными трубами. Также планируется проложить около 190 метров тротуаров и установить 53 уличных светильника. Подрядчик планирует начать работы 15 сентября и завершить их к 15 октября 2020 года.

На личном приеме Александр Моор также принял решения о выделении четырем малоимущим многодетным семьям материальной помощи на приобретение или ремонт жилья, отметили в региональном департаменте общественных связей.

«Главное, чтобы дети росли в достойных условиях», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона поручил обеспечить чистой водой жителей посёлка Прииртышский Тобольского района.