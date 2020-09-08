В 2021 году в Прииртышском построят новый водовод

В 2021 году к посёлку Прииртышский Тобольского района подведут новый водовод. Таким образом, жители населенного пункта будут обеспечены чистой водой. Соответствующее поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема граждан, сообщает региональный департамент общественных связей.

«В соответствии с региональной программой развития ЖКХ после окончания реконструкции Соколовского водозабора, который вступил в строй в Тобольске в 2019 году, на 2021 год запланировано строительство водовода до поселка Прииртышский. Работы будут завершены до начала отопительного сезона», — пояснил директор областного департамента ЖКХ Антон Фирсов.

Стоит отметить, что благодаря реконструкции Соколовского водозабора чистую воду получат еще несколько населенных пунктов Тобольского района.