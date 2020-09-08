Ответственный за строительство научно-технологического центра в Сургуте получил высокую должность в правительстве ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила куратора проектов в сфере научно-технологического развития, в том числе высоких биомедицинских технологий. Им стал заместитель директора окружного департамента здравоохранения Владислав Нигматулин. Распоряжением главы региона чиновник назначен на должность заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В департаменте напомнили, что в Сургуте ведутся работы по созданию научно-технологического центра, в том числе центра высоких биомедицинских технологий: «Он призван объединить усилия более 200 специалистов в этой области – генетиков, биохимиков, биоинформатиков, персонализированной медицины. Ключевым партнером правительства автономного округа в создании центра стал национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», который, в свою очередь, определен базовой площадкой для создания одного из трех российских геномных центров. Одним из приоритетных направлений сотрудничества, которые уже закреплены в нормативных документах и института, и правительства автономного округа, станет изучение генетических основ здоровья коренных малочисленных народов Севера, жителей северных регионов».

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала президенту Владимиру Путину о планах по созданию в регионе научно-технологического центра во время их онлайн-встречи 3 июня. Тогда же глава региона заявила о своем намерении выдвигаться на следующий губернаторский срок, которое президент поддержал.

Владислав Анварович Нигматулин родился 10 июля 1974 года. В 1997 году окончил Тюменскую государственную медицинскую академию. Прошел подготовку в клинической ординатуре по курсу «Педиатрия». Весь его трудовой путь связан с медициной. С 2013 года по сегодняшний день работал в должности заместителя директора департамента здравоохранения Югры.