Коронавирусной инфекцией переболели порядка 50 тысяч детей в России

Около 50 тысяч детей в России уже переболели коронавирусом за первое полугодие 2020 года: таковы данные Роспотребнадзора, которые обнародовало РИА Новости.

47,7 тысячи детей — это 8,4 процента от общего числа заразившегося, объясняют в ведомстве

Треть из них болезнь не заметила — она протекала бессимптомно. У половины всех зараженных детей болезнь была в легкой форме. Тяжелыми оказались 0,2 процента больных, причем чаще всего это были дети в возрасте до года.

Осложнений, связанных с «короной», практически не было: пневмонию перенесли около восьми процентов юных пациентов, в основном это дети старше семи лет.

Специалисты связали легкое течение болезни и отсутствие осложнений с тем, что у детей в принципе высокая конкуренция вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания.