Российский поисковый портал «Спутник» закрылся

Российский «убийца Гугла» — поисковый портал «Спутник» закрылся: об этом сообщил CNews, обнаруживший, что сейчас на сайте строки поиска нет, зато есть ссылки на разработки компании — в том числе браузер, поддерживающий отечественную криптографию.

Издание отмечает, что на создание и развитие передового поискового сервиса разработчик — компания «Ростелеком» — с 2014 года потратил более двух миллиардов рублей, притом что пользовательская база поисковика составлял менее одного процента.

В течение трех лет авторы проекта пытались заявить его как серьезного конкурента «Гуглу» и «Яндексу» но уже в 2017 году бросили эту затею и признали идею национальной государственной поисковой системы неудачной, что, впрочем, не помешало вложить в развитие других проектов под брендом «Спутник» (в первую очередь, интернет-браузер) еще 260,4 миллиона рублей.