Объем грантов на конкурсе Минстроя для малых городов вырос до 10 млрд рублей

Общий объем грантов для муниципалитетов – победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной среды в малых городах вырос в этом году с пяти до десяти миллиардов рублей. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на рабочем совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», которое проходит в Белоярском (ХМАО).

Глава Минстроя также призвал муниципалитеты Тюменской области, Ямала и Югры активнее участвовать в конкурсе. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил ценность таких конкурсов: «Такие проекты, реализуемые в больших, а самое главное, в малых городах, действительно, меняют жизнь к лучшему, делают ее более комфортной».

Что касается реализации национальных проектов, Владимир Якушев рассказал о новых подходах федерального правительства к контролю эффективности расходования бюджетных средств на реализацию национальных проектов: «В 2021 году наша работа будет кардинально меняться. При формировании региональных бюджетов по нацпроектами необходимо сформировать и четко исполнять поквартальные и помесячные графики финансирования. Привыкаем к новому уровню контроля – все будет видно в информационной системе, которую создает председатель правительства России».

В совещании приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Тюменской области Александр Моор, а также главы ряда ямальский, югорских и тюменских муниципалитетов.