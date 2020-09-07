Жители Тобольска смогут сделать флюорографию на современном аппарате

В Областной больнице №3 в Тобольске обновили кабинет флюорографии профилактического отделения. Современный цифровой рентгенологический аппарат отечественного производства приобретен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«Он позволяет получать высококачественное и детализированное изображение, имеет низкую лучевую нагрузку и высокие показатели безопасности. Наличие системы защиты от перепадов напряжения и перегрева обеспечивает надёжность всех узлов, электроники и агрегатов. Благодаря новому высококлассному оборудованию кабинет флюорографии способен вдвое увеличить поток пациентов. В скором будущем в отделении профилактики планируют установку цифрового маммографа последнего поколения», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Новый флюорограф будет использоваться для выявления заболеваний органов грудной клетки, воспалительных процессов, связанных с синуситом, гайморитом. Также с помощью нового аппарата врачи смогут диагностировать артрит или артроз по снимкам шеи, плечевого сустава, кисти. Кроме того, цифровой аппарат хранит снимки в архиве компьютера, что позволяет использовать их для диагностики или оценки динамики заболевания в любое время лечащим врачом или другими специалистами на их рабочем месте.