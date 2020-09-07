Врачи Charite вывели Алексея Навального из искусственной комы и отключают от ИВЛ

Политика Алексея Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Его состояние улучшилось. Об этом говорится в сообщении клиники Charite.

«Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», – говорится в заявлении. Уточняется также, что заявление опубликовано с разрешения супруги политика Юлии Навальной.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали. 22 августа его отправили в Берлин. В начале сентября правительство ФРГ заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Омские врачи считают, что у оппозиционера прозошло нарушение углеводного баланса на фоне хронического панкреатита.

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