Аграрии Тюменской области обмолотили 72 процентов сельскохозяйственных площадей

Аграрии Тюменской области преодолен рубеж урожая в один миллион тонн зерновых и зернобобовых культур. Проведен обмолот 493 тысячи гектаров (более 72%) сельскохозяйственных площадей. Урожайность составляет 21,3 центнера с гектара.

«Четыре района области близки к завершению: Сладковский район — 99 процентов, Тюменский район 83 процента, Ялуторовский район — 82 процента и Заводоуковский городской округ — 81 процент. Лидерами по урожайности на сегодня являются Заводоуковский городской округ — 30 центнеров с гектара, Тюменский район — 28 центнеров с гектара и Исетский район — 27 центнеров с гектара», – рассказали в пресс-службе регионального департамент агропромышленного комплекса.

Кроме того, убрано почти семь тысяч гектаров технических культур (29%), 60 тысяч тонн картофеля, 11 тысяч овощей. «Второго хлеба в Тюменской области уже реализовано 12 тысяч тонн, остальное заложено на зимнее хранение. Всего в регионе предстоит собрать картофеля с более чем восьми тысяч гектаров. На сегодня убрано 31 процент площадей», – добавили в департаменте.

Под урожай 2021 года засеяно более 11 тысяч гектаров (93% от плана). Одновременно сельхозпроизводители проводят работы по осенней обработке почвы и ведут засыпку семян под урожай 2021 года.