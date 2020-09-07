За пять лет в тюменских городах необходимо ввести в строй более 11 миллионов квадратных метров жилья

С 2019-го по 2024 год в Тюменской области необходимо построить более 11 миллионов квадратных метров жилья. Регион готов вводить по одному квадратному метру жилья на человека в год. Об этом заявил заместитель губернатора области Сергей Шустов на совещании по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», которое провел глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

«За период с 2019 по 2024 годы в нашем регионе необходимо ввести в строй более 11 миллионов квадратных метров жилья. В 2019 году было введено более 1,6 миллиона квадратных метров. План на 2020 год – 1,76 миллиона квадратных метров, за восемь месяцев уже введено 540 тысяч квадратных метров», – приводит слова Шустова региональный департамент общественных связей.

Владимир Якушев подчеркнул, что экономические сложности не должны помешать регионам максимально сохранить и продолжить свои программы жилищного строительства. «С Югрой, Ямалом и Тюменской областью у нас налажено тесное взаимодействие, с нашей стороны претензий нет», – отметил министр.

Совещание состоялось 6 сентября в Белоярском (ХМАО). В нем приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а также главы муниципальных образований.