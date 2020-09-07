Курс евро превысил 90 рублей — это связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального

Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 90 рублей впервые за 4,5 года: столько европейская валюта стоила в феврале 2016 года, напоминает polit.ru.

Как свидетельствуют данные торгов, также растет и доллар — он торгуется выше 76 рублей. Такая цена установилась впервые с 22 апреля этого года.

Аналитики связывают падение российской валюты с опасениями инвесторов, что антироссийские санкции в ближайшее время будут расширены в связи с делом об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Навальный, напомним, находится сейчас в берлинской клинике «Шарите», ранее врачи заявили о том, что он предположительно был отравлен ядом группы «Новичок».

Также на котировки валют повлияла дешевеющая нефть.