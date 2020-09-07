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​Отравление Навального уронило рубль

Курс евро превысил 90 рублей — это связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального

​Отравление Навального уронило рубль
Фото: pixabay.com

Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 90 рублей впервые за 4,5 года: столько европейская валюта стоила в феврале 2016 года, напоминает polit.ru.

Как свидетельствуют данные торгов, также растет и доллар — он торгуется выше 76 рублей. Такая цена установилась впервые с 22 апреля этого года.

Аналитики связывают падение российской валюты с опасениями инвесторов, что антироссийские санкции в ближайшее время будут расширены в связи с делом об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Навальный, напомним, находится сейчас в берлинской клинике «Шарите», ранее врачи заявили о том, что он предположительно был отравлен ядом группы «Новичок».

Также на котировки валют повлияла дешевеющая нефть.


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07 сентября в 15:58, просмотров: 585, комментариев: 10
Комментарии:
Alkonowa1ow
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07 сентября в 21:58
Никакого отравления у Навального, на самом деле, нет. Рошаль предлагает совместно с немецким медицинским сообществом дать объективную оценку того, что же было на самом деле было с ним. То есть он предлагает провести совместный научный консилиум. А военная лаборатория бундесвера -это не тот авторитет, которому может доверять российское и мировое медицинское сообщество. Кстати, Навальный уже выведен из комы и отключён от ИВЛ. Респект омским врачам! И всем тем, кто находился рядом с ним в первые часы, кто прилетал в Омск или давал консультации в режиме телеконференции. Правильные действия врачей в первые часы и сутки в Омске спасли Навальному жизнь! Это понимает все мировое медицинское сообщество. «Тупоголовые» «политики» и «аналитики» не в счёт.
444 Alkonowa1ow
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07 сентября в 22:13
Много бюджетных денег не бывает, да, тов. Алко?
Alkonowa1ow
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07 сентября в 22:56
Кстати. Ваша место «либералов» на приставном стульчике у главы «вашингтонского» «обкома». Прочтёте за счастье сидеть на этом приставном стуле для обслуги, и на который посадили Сербского Президента (картина маслом «Провинившийся школьник на «ковре» у директора школы»). Как бы потом не оправдывались сербские «товарищи». Осадок остался. В отношении Навального, ваша уважаемый, позиция «сидеть» на «приставной стульчике» и транслировать указующий бред о «Новичке» своего хозяина. Не правда ли? Понятно, за деньги.
Alkonowa1ow
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07 сентября в 23:53
Тюмень идёт уверенно к своему миллиону жителей. Оптимизм внушает развитие аграрного сельхозпроизводства и перерабатывающей промышленности. Радует, что заброшенные в 90-е годы пашни, вновь вводятся в сельхозоборот. Только в этом году введено более 3 тысяч гектар, ранее неиспользованной земли. Аграрный университет Северного Зауралья в г.Тюмени обеспечивает кадрами потребности села. Как там аграрная наука? Не знаю. Научный аграрный институт ЗаУралНИИСХ в п. Московский жив? Респект Моору.
444 Alkonowa1ow
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07 сентября в 23:54
Конечно, понятно, что вашу эту дрянь только и можно за деньги писать, за деньги, украденные у граждан России. Кокетничает тут еще, что "прослыл кремлеботом", а потому стесняется представиться. Не пишите такую циничную дрянь, нечего будет стесняться. А раз уж подрядились телепропаганду на СИАПРЕСС пересказывать, назвались кремлеботом, то сколько ни пишите дважды два четыре про местные сургутские проблемы, чтобы заработать хоть чуточку доверия к своим главным письменам "за родину, за путина", платным кремлеботом и останетесь.
Alkonowa1ow
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07 сентября в 23:56
Извините, предыдущий пост в другую ветку.
Alkonowa1ow 444
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Сегодня в 00:15
В отличие от вас мне знаком каждый «столб» в Сургуте. А также в Лангепасе, Когалыме, Покачах и других населенных пунктах Сургутского района и округа. Мне доверие зарабатывать не надо. Поэтому вам на местную тему и сказать-то, на самом деле, нечего. Поэтому пишите про «честные выборы», про «путинских-миллиардеров». Завистливо. Которые, кстати, тоже начинали в Сургуте. Например, Вагит Алекперов. Знаете такого? Начинал, между прочим, Сургуте ст.инженером РИТС,в 1972 году в НГДУ «Федоровскнефть». Да ладно, все равно половину не понять: РИТС, НГДУ, «лангепасы», «покачи» и другие непонятные для ума антипутинского «либерала» слова. Остальное все обычный бред ваш при лунной ночи.
Alkonowa1ow 444
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Сегодня в 00:35
Можно поговорить на местные темы и поюжнее, например, о «столбах» в Тюмени. Для завоевания доверия. Например, о построенном Тюменском офисе «Ростелекома» на ул. Республики. С моим участием. Без ложной скромности. Был, участвовал. И никакой политики. Никакого «бюджета». Никакого Навального, Тихановской, Колесниковой, Фургала и прочих ваших «дорогих» сердцу «блогеров», »домохозяек», «флейтисток»,«братков». Хотя вот игру на флейте Колесниковой с удовольствием..... Да.... Особенно произведения композитора Владимира Космы. «Лукашенки» преходящи, а «музыка вечна»....
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:36
И что, вы от этого перестаете быть анонимным запутинским троллем, который за деньги пересказывает на СИАПРЕСС лживую госпропаганду, да еще с особым цинизмом?
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 00:39
Когда представитесь, тогда поговорим о ваших подвигах кроме распространения лживой запутинской пропаганды.
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