​Югорская молодежь активно записывается в волонтеры Конституции

Югорчане активно включились в работу по формированию корпуса волонтеров Конституции. По данным Центра гражданских и социальных инициатив Югры на 11 марта регистрацию прошли более 1700 человек.

Напомним, добровольцы примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению голосования по поправкам в главный документ страны.

В торговых центрах, МФЦ и других общественных местах разместят информационные стойки, где можно будет узнать о планируемых изменениях в конституции и о процедуре общероссийского голосования. Там же расскажут, как поучаствовать в крупных добровольческих акциях в регионе.

На территории округа планируется установка информационных точек в 50 местах во всех муниципалитетах. Уже известно, что во всероссийской акции примут участие волонтеры Победы и волонтеры-медики.

Зарегистрироваться и стать добровольцем можно на сайте до 16 марта.