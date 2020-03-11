​Полезный отдых для команды за счет Запсибкомбанка

В самом разгаре в Запсибкомбанке акция для корпоративных клиентов «Солнечный тимбилдинг*». Главный приз – сертификат номиналом 500 000 рублей на туристические услуги для своей бизнес-команды.

Для участия в акции** необходимо:

Быть субъектом малого и среднего предпринимательства; Заключить любой кредитный договор в период с 14 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года включительно; Выразить свое желание на участие в акции. Для этого законному представителю участника необходимо будет подписать согласие об участии в акции в любом офисе банка.

Победитель акции будет объявлен в июле этого года.

«Такая акция для корпоративных клиентов проводится в банке впервые, и мы очень надеемся, что в преддверии отпускного сезона предложение вызовет интерес у наших клиентов. Ведь отпуск можно провести и с пользой для бизнеса. Оформляйте кредит в Запсибкомбанке и становитесь участником розыгрыша»,– прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.

Оформитьзаявку на звонок сотрудникаи узнать подробнее о кредитных продуктах можно насайтебанка.

* Тимбилдинг – (team building) – «построение команды» – активный корпоративный отдых, направленный на сплочение коллектива.

**Акция «Солнечный тимбилдинг» (далее – Акции). Срок проведения Акции: 14.02.2020-31.07.2020 г. Организатор: ПАО «Запсибкомбанк». Призовой фонд - 1 (один) сертификат на туристические услуги номиналом 500 000 рублей. Розыгрыш приза методом генератора случайных чисел – 02.07.2020 г. Информация об организаторе, правилах проведения Акции, количестве призов, порядке, сроках и месте их получения - на сайте www.zapsibkombank.ru, по тел. 8-800-100-5005 или в офисах Запсибкомбанка.