Вправе ли родители получить социальный налоговый вычет на обучение ребенка, если он учится дистанционно? (03.11.2020) - Новости
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Вправе ли родители получить социальный налоговый вычет на обучение ребенка, если он учится дистанционно?

Родители имеют право на социальный налоговый вычет по расходам на обучение своих детей. Но есть два ограничения: возраст ребенка должен быть не более 24 лет и обучение должно осуществляться по очной форме (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

При этом очное обучение может проходить дистанционно. Дистанционный способ обучения — это не форма, а образовательная технология, которая позволяет общаться преподавателю и ученику.

Для подтверждения права на данный вычет нужно представить документы, подтверждающие факт оказания образовательных услуг ребенку налогоплательщика. В частности, такими документами могут быть договор с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с указанием в нем очной формы обучения ребенка; справка из организации, осуществляющей образовательную деятельность, содержащая данные о предоставлении образовательных услуг в конкретном налоговом периоде по очной форме; выписка из локальных документов организации (копии таких документов), свидетельствующая о предоставлении образовательных услуг по очной форме.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 301, комментариев: 0


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