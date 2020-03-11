В Сургутской филармонии состоится премьера концерта «Классик ХИТ коктейль» в исполнении духового оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд»

На сцене Сургутской филармонии прозвучат каверы самых известных произведений Римского-Корсакова, Хачатуряна, Моцарта и других гениев классической музыки в исполнении оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд».
Гостям предложат услышать необычные версии таких хитов, как «В пещере горного короля», «Полёт шмеля» и «Танец с саблями» в исполнении местных солистов Венера Батыршина, Илья Мельник и Анастасия Парий под управлением заслуженного деятеля культуры Югры Татьяны Савиной. Художественным руководителем мероприятия является заслуженный работник культуры РФ Валерий Санин.
Концерт состоится 20 марта в 19:00.