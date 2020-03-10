12 марта Запсибкомбанк вручит ключи от автомобиля

3 марта в одном из крупнейших торговых центров Тюмени Запсибкомбанк подвел итоги акции «Чудеса на Новый год», где разыграли главный приз - автомобиль.

Акция «Чудеса на Новый год» стартовала в ноябре 2019 года. В реестре потенциальных автовладельцев было более 8 тысяч номеров, все они выполнили главное условие для участия в розыгрыше - до конца февраля оформили или рефинансировали кредит в ПАО «Запсибкомбанк» и зарегистрировались на сайте банка как участники акции. Чтобы определить победителя каждому кредитному договору присвоили свой порядковый номер.

Тем, кто пришел на праздник, представилась уникальная возможность увидеть выступления лучших тюменских артистов и получить подарки за правильные ответы на вопросы викторины и участие в конкурсах.

Определил победителя генератор случайных чисел. Обладательницей главного приза стала Светлана Васильевна - жительница Ишима. О победе ей сообщили по телефону в прямом эфире. «Это очень неожиданно. Я очень рада подарку!» - ответила растроганная женщина.

Ключи от иномарки Светлана Васильевна получит уже 12 марта в торжественной обстановке в головном офисе банка в Тюмени.

«В этом году Запсибкомбанку исполняется тридцать лет. За историю существования банк прошел очень большой путь развития, и на протяжении всех этих лет самыми главными являетесь вы, наши клиенты. Это уже 7 автомобиль, который разыгрывает банк. И это точно не последний сюрприз для вас, особенно в юбилейном году» - отметил вице-президент ПАО «Запсибкомбанк» Андрей Шевелев.

Пользуясь случаем, вице-президент банка поздравил всех женщин с наступающим 8-м марта, а тех, кто ещё не знаком с продуктами Запсибкомбанка, пригласил за консультацией в ближайший офис. «Благодаря широкому спектру услуг Запсибкомбанка, наши клиенты всегда в выигрыше», - подчеркнул Андрей Шевелев.

Для тех, кто лично не смог принять участие в празднике видео с прямого эфира доступно на сайте банка и в аккаунтах в социальных сетях.