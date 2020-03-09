​МЧС Югры предупреждает об опасности нахождения на реках из-за таянья льда

В Югре из-за теплой погоды и активного солнца на реках начал таять лед. В регионе проводятся рейды с целью напомнить правила безопасного поведения на водоемах.

Управление МЧС Югры отмечает, что при температуре около нуля градусов попавший в прорубь человек может пробыть там около 5-15 минут, после чего наступает потеря сознания с летальным исходом.

«Весна – один из самых коварных периодов, когда структура льда резко меняется. Сейчас он многослойный, с наледью, но когда весна вступит в свои права, начнут появляться промоины, и выход на водоемы станет опасен», – рассказывает заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова.