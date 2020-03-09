Российские авиакомпании разрешили сдавать невозвратные билеты из-за коронавируса (03.09.2020) - Новости
16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  67,5175   EUR  75,8424  

Российские авиакомпании разрешили сдавать невозвратные билеты из-за коронавируса

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Авиакомпания «Победа» приняла решение создать новую услугу, благодаря которой клиенты смогут вернуть деньги за невозвратные билеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.

Новая опция доступна с 7 марта, а ее стоимость составляет 499 рублей за один рейс.

По словам Калмыкова, такое решение было принято в связи с тем, что люди начали опасаться планировать свой отпуск «из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире». Услуга в свою очередь позволит без страха приобрести билеты, а в случае запрета на вылет сдать их обратно, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

Аналогичное решение приняла и авиакомпания «Уральские авиалинии». Однако там стоимость услуги составляет 1000 рублей за билет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:11, просмотров: 240, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Две тысячи дней перевязок: о жизни Дианы, девочки-бабочки из Сургута

Две тысячи дней перевязок: о жизни Дианы, девочки-бабочки из Сургута
История семьи Гасановых, не теряющих надежду
Илья Низовских 08 марта в 18:40
2468 0
Жители Югры могут вернуть деньги за билеты авиарейсов, отмененных из-за коронавируса

Жители Югры могут вернуть деньги за билеты авиарейсов, отмененных из-за коронавируса
Илья Низовских 08 марта в 14:50
875 0
Международный женский день – прекрасная возможность настоящим мужчинам проявить себя

Международный женский день – прекрасная возможность настоящим мужчинам проявить себя
Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры 08 марта в 12:08
820 0
Первый весенний праздник – по праву Ваш!

Первый весенний праздник – по праву Ваш!
​Дорогие женщины! От имени всех мужчин СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» 08 марта в 10:45
836 0
Пусть в вашем доме всегда царит мир!

Пусть в вашем доме всегда царит мир!
Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 08 марта в 10:45
847 0
Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, наполняете нашу жизнь смыслом, надеждой и верой в будущее

Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, наполняете нашу жизнь смыслом, надеждой и верой в будущее
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 08 марта в 10:20
864 0
Этот замечательный праздник – еще один повод напомнить, как сильно мы вас любим и ценим!

Этот замечательный праздник – еще один повод напомнить, как сильно мы вас любим и ценим!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 08 марта в 09:44
859 0
Сегодня, к счастью, этот день вместо борьбы женщин за свои права стал просто днём весны и красоты

Сегодня, к счастью, этот день вместо борьбы женщин за свои права стал просто днём весны и красоты
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 08 марта в 09:16
848 0
Как мы с семьей вернулись из Италии и попали в карантин из-за коронавируса

Как мы с семьей вернулись из Италии и попали в карантин из-за коронавируса
По итогам обследования у сына подтвердился обычный грипп — сейчас уже температура спала, и он выздоравливает
Алексей Охлопков, депутат думы Ханты-Мансийска 08 марта в 02:37
3574 3
Восток – дело тонкое

Восток – дело тонкое
Интервью с руководителем школы восточного танца «Фирюза» Ферузой Абиновой
Алёна Кожевова 07 марта в 14:09
1297 0
​«Аптечный ревизорро» Катя Диденко шокировала гореванием на публику. Но её опыт может научить нас многому. И вот почему

​«Аптечный ревизорро» Катя Диденко шокировала гореванием на публику. Но её опыт может научить нас многому. И вот почему
Публика, наблюдающая за ее жизнью, как за сериалом, разделилась на два лагеря. Одни высказывали безграничную поддержку, вторые – осуждение: принять открытое обсуждение табуированной в нашем обществе темы смерти оказалось очень непросто.
Анна Богдевич 07 марта в 11:58
1686 0
Экс-полицейский из Сургута судится с администрацией, чтобы отменить штраф за парковку на газоне

Экс-полицейский из Сургута судится с администрацией, чтобы отменить штраф за парковку на газоне
За стоянку на траве ему нужно заплатить 1000 рублей
Редакция СИА-ПРЕСС 06 марта в 14:41
1895 1
Анатолий Лупашко: На конкурсе Дедов Морозов в Болгарии после двадцатипятиградусной жары пошел снег

Анатолий Лупашко: На конкурсе Дедов Морозов в Болгарии после двадцатипятиградусной жары пошел снег
Алёна Кожевова 06 марта в 16:42
1872 0
​Если мы построим один приют для бродячих животных, то, по логике, придется строить еще один, и еще, до бесконечности

​Если мы построим один приют для бродячих животных, то, по логике, придется строить еще один, и еще, до бесконечности
Выдернули тысячу собак в приют с их районов – в ближайшую весну новая тысяча займет эту территорию
Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута 06 марта в 11:58
2146 12
​В ближайшее время Сургут заполонят бродячие собаки

​В ближайшее время Сургут заполонят бродячие собаки
Почему бездомных животных на улице заметно прибавится, опасны ли они для людей и как жить бок о бок с братьями меньшими
Анастасия Якупова 05 марта в 10:57
2107 4
​Что такое ВПЧ, чем инфекция грозит и где ставят прививку в Сургуте

​Что такое ВПЧ, чем инфекция грозит и где ставят прививку в Сургуте
Интервью с главным врачом Сургутского клинического перинатального центра, заслуженным врачом России — Ларисой Белоцерковцевой
Анастасия Якупова 04 марта в 19:18
1940 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика