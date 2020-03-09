Российские авиакомпании разрешили сдавать невозвратные билеты из-за коронавируса

Авиакомпания «Победа» приняла решение создать новую услугу, благодаря которой клиенты смогут вернуть деньги за невозвратные билеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.

Новая опция доступна с 7 марта, а ее стоимость составляет 499 рублей за один рейс.

По словам Калмыкова, такое решение было принято в связи с тем, что люди начали опасаться планировать свой отпуск «из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире». Услуга в свою очередь позволит без страха приобрести билеты, а в случае запрета на вылет сдать их обратно, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

Аналогичное решение приняла и авиакомпания «Уральские авиалинии». Однако там стоимость услуги составляет 1000 рублей за билет.