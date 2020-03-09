​Из-за обвала на мировых рынках цена за доллар может вырасти до 100 рублей

Сегодня, 9 марта, произошел обвал на мировых рынках. Цена нефти Brent упала на 27 процентов, ее стоимость опустилась ниже 32$ за баррель, сообщает RBC.

Издание отмечает, что стоимость нефти начала снижаться еще 6 марта из-за сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи. По той же причине взлетели курсы доллара и евро по отношению к рублю – американская валюта продавалась по 72 рубля за единицу, а евро по 82 рублей.

По данным аналитиков PFL Advisors, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом цена за доллар может достигнуть 100 рублей.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак заявил, что теперь увеличение объемов добычи нефти в стране будет зависеть от планов отечественных компаний. По предварительным прогнозам, страна может увеличить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки, отметил он.

Однако совладелец ЛУКОЙЛА Леонид Федун считает, что из-за распада сделки Россия будет ежедневно терять от $100 млн до $150 миллионов. А прогнозируемый рост добычи нефти не сможет компенсировать будущих потерь.