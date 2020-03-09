​В Тюмени уничтожили 700 килограмм санкционных яблок из Польши

Специалисты Управления Россельхознадзора «тюменской матрешки» обнаружили на одном из складов Тюмени 700 килограмм яблок польского происхождения, которые входят в список сельскохозяйственной продукции, запрещенной для ввоза в Россию.
«Санкционная продукция изъята территориальным органом Россельхознадзора у индивидуального предпринимателя и уничтожена путем денатурирования», – отмечают специалисты пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.
На нарушителя закона заведено административное дело за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции.