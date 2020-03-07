Сургутянин досмерти избил своего друга

В Сургуте житель города может лишиться свободы на срок до 15 лет за убийство своего друга.

По данным следствия, мужчина в декабре прошлого года, будучи пъяным, в одной из квартир по улице Привокзальная поссорился с приятелем. Словесная перепалка сежду друзьями переросла в драку, и сургутянин нанес своему оппоненту не менее четырех ударов руками и ногами в область головы и тела. В результате от полученных телесных повреждений тот скончался на месте преступления.

Прокурор утвердил обвинение, дело передано в суд.