Районный депутат Валентин Полторацкий принял участие в праздничном мероприятии по случаю 20-летия ляминского Центра культуры и спорта

Торжество прошло 5 марта на территории Центра. Валентин Полторацкий поздравил ляминцев и коллектив учреждения с юбилеем и вручил награду Думы Сургутского района Вячеславу Александровичу Трухину, старейшему сотруднику Центра за добросовестный труд, заслуги, достижения в общественной и культурной деятельности.

В этот же день своё 20-летие отпраздновали и вокальный коллектив «Сибирянка», и кружок «Дамское рукоделие», которые со дня основания Центра идут вместе по творческому пути на радость всем ляминцам. За эти годы все, кто вложил часть своей души и таланта для развития уникального культурного пространства села, составляют историю не только поселения, но и всего района. Желаем всем воспитанникам и педагогам профессиональных и личных успехов, вдохновения и процветания!