В Югре стартовал фестиваль &quot;Дух огня&quot; (03.07.2020) - Новости
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В Югре стартовал фестиваль "Дух огня"

Фото О. Фроловой
Фото О. Фроловой

В Югре накануне, 6 марта, в Ханты-Мансийске стартовал XVIII международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня».

Торжетвенное открытие прошло в КТЦ «Югра-Классик».

Как сообщается в официальной группе фестиваля, его гостями в этом году стали представители кинематографического искусства около 20 стран.

В окружной столице участников фестиваля встретили красной ковровой дорожкой. Главными гостями стали организаторы фестиваля, известные актеры, режиссеры, деятели искусств, выпускники мастерской Сергея СоловьеваМария Зверева, Борис Нелепо, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, Богдан Кияшко, Анастасия Теплинская, Стася Венкова, Ирина Балкова и другие.

Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с Леонидом Ярмольником традиционным хлопком кинематографической хлопушки объявили 18-й фестиваль открытым.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 112, комментариев: 0


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