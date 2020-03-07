В Югре стартовал фестиваль "Дух огня"

В Югре накануне, 6 марта, в Ханты-Мансийске стартовал XVIII международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня».

Торжетвенное открытие прошло в КТЦ «Югра-Классик».

Как сообщается в официальной группе фестиваля, его гостями в этом году стали представители кинематографического искусства около 20 стран.

В окружной столице участников фестиваля встретили красной ковровой дорожкой. Главными гостями стали организаторы фестиваля, известные актеры, режиссеры, деятели искусств, выпускники мастерской Сергея Соловьева – Мария Зверева, Борис Нелепо, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, Богдан Кияшко, Анастасия Теплинская, Стася Венкова, Ирина Балкова и другие.

Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с Леонидом Ярмольником традиционным хлопком кинематографической хлопушки объявили 18-й фестиваль открытым.