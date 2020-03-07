Роспотребнадзор Югры: семья, вернувшаяся из Италии, на карантине - у ребенка признаки ОРВИ

Семья, вернувшаяся из Италии в Ханты-Мансийск, находится в Окружной больнице и проходит обследование - у ребенка выявлены признаки ОРВИ. Об этом сегодня сообщил Роспотребнадзор Югры.

По данным ведомства, семье, а также контактировавшим с ребенком югорчанам, назначены анализы.

«Семья вместе с ребенком сейчас изолирована в Окружную клиническую больницу для обследования. Мальчик несколько дней ходил в школу и был в контакте с учителями и детьми, им также назначено обследование. Дети в данный момент переведены на дистанционное обучение», — сказала заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Ведомство также отмечает, что на 7 марта в округе нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом.