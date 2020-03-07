СМИ: В Югре в больницу попал ребенок с коронавирусом

Накануне, 6 марта, по данным некоторых югорских СМИ, в Ханты-Мансийске был госпитализирован ребенок с коронавирусом и его родители.

Как сообщает "ЮграPRO" со ссылкой на свои источники, он вместе с семьей прилетел с отдыха в Италии. Отметим, что все заболевшие коронавирусом россияне заразились им именно в этой стране.

Официальные комментарии по поводу заболевания юного югорчанина не дает ни Роспотребнадзор Югры, ни департамент здравоохранения. Однако накануне, 6 марта, правительство Югры пообещало ежедневно информировать жителей округа о ситуации с коронавирусом.