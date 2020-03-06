​Utair сокращает количество рейсов в Милан из-за коронавируса и возвращает деньги за билеты

Авиакомпанию Utair коснулся коронавирус: из-за вспышки эпидемии в Италии югорский перевозчик отменяет большую часть перелетов из Москвы в Милан и обратно. Как сообщает его пресс-служба, с 6 по 17 марта вместо ежедневных перелетов в итальянскую столицу моды останется только два рейса в неделю – по средам и воскресеньям.

Пассажиры, чьи перелеты были отменены, могут либо вылететь в другую дату, либо вернуть цену за билеты – причем даже невозвратные.

Кроме того, авиакомпания принимает новые меры безопасности по профилактике коронавируса – так, каждый самолет, прилетевший из Милана и Берлина (где больше всего в Европе зафиксирован коронавирус), проходит дополнительную дезинфекцию.

Стоит отметить, что на сегодня, 6 марта, в России зафиксировано шесть случаев коронавируса. В Югре заболевших на данный момент нет.