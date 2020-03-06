Афиша Сургута на выходные 7 – 9 марта

Суббота, 7 марта

Красная Шапочка в исполнении актеров «Петрушки»

Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, 11:00 и 13:00

Актеры театра и куклы «Петрушка» приглашают юных зрителей и их родителей на старую добрую сказку «Красная Шапочка», песни и юмор в которой заставят улыбнуться даже самого сурового гостя.

Цена билета: 300 рублей. Тел.: 8 (3462) 63-71-95, 34-48-18

Весенняя зарядка в "Центре адаптивного спорта Югры"

Центр адаптивного спорта Югры, Нефтеюганское шоссе, 20/1, 13:00

Весной каждый хочет почувствовать себя легким, поэтому в подарок для женщин «Центр адаптивного спорта Югры» подготовил занятие по стрейчингу с профессиональным инструктором Анастасией Баженовой. Все, что необходимо принести с собой: форму, сменную обувь, принадлежности для душа и хорошее настроение.

Вход свободный. Тел.: 22-97-18

Концерт для милых мам в «Строителе»

Городской культурный центр «Строитель», ул. Сибирская, 2, 12:00 и 15:00

Детские творческие коллективы «Строителя» подготовили трогательный и нежный концерт в честь самого женского праздника. Яркие танцы, веселые песни – все для того, чтобы сказать мамам, сестрам и бабушкам о том, как сильно мы их любим.

Цена билета: 300 рублей. Тел.: 8 (3462) 240-280 и 62-63-67

Воскресенье, 8 марта

Концерт «С добрым утром, любимая!»

Сургутский музыкально-драматический театр, ул. Грибоедова, 12 (район Ж/Д), 15:00 и 19:00

Сургутский театр представит женщинам восхитительную концертную программу, состоящую из хореографических и вокальных номеров. Актеры будут выступать под живую музыку и оставят незабываемое впечатление после вечера.

Цена билета: 500 рублей. Тел.: +7(3462)53-03-17 (касса), +7(3462)53-03-19 (коллективные заявки).

Девичник в арт-кафе «Нефтяника»

Дворец искусств «Нефтяник», Югорский тракт, 5, 19:00

Если надоело отмечать 8 марта дома в кругу семьи за тортиком с чаем, то бери своих подруг – Вас уже ждут на вечеринке в арт-кафе ДИ «Нефтяника». Организаторы подготовили впечатляющую фотозону и интересные конкурсы с сюрпризами, а танцы под зажигательную музыку подарят хорошее настроение на всю неделю вперед.

Цена билета: 400-500 рублей. Тел.: +7 (3462) 414-515 (касса)

Понедельник, 9 марта

Интерактивный спектакль «История одной кошки»

Дворец искусств «Нефтяник», Югорский тракт, 5, 16:00

Детская студия «Универсальный артист» и вокальный ансамбль «Сургутские непоседы» представят новую версию сказки Маршака «Кошкин дом», переиграв ее на современный лад. В дом госпожи Кошки придут рок-звезды, короли вечеринок, звезды хип-хопа, но помогут ли интернет-поклонники, если вдруг придет беда?

Цена билета: 200-400 рублей. Тел.: +7 (3462) 414-515 (касса)

Рок-драма «Птицы НЕ люди»

Городской культурный центр «Строитель», ул. Сибирская, 2, 14:00

История о поиске себя, о любви и дружбе - о том, что близко и понятно людям разных поколений. В главных героях сценки ­– птицах – мы узнаем себя, наши мечты и надежды, страхи и сомнения, наших правителей и всю абсурдность жизни, лишенной полёта.

Цена билета: 200 рублей. Тел.: 8 (3462) 240-280 и 62-63-67.