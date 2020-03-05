​Жители Сургута более сотни раз пожаловались в полицию на собак

С начала 2020 года в полицию Сургута поступило порядка 130 обращений, связанных с собаками. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе городского УМВД. Чаще всего жителей города возмущает громкий лай соседских питомцев. Также сургутяне жалуются на хозяев, которые выгуливают псов без намордника и не убирают за ними отходы. Кроме того, недавно поступило сообщение об отстреле животных. Также специалисты отметили, что около 10 процентов обращений связаны с укусами собак.

За 2019 год в городскую полицию сургутяне жаловались на друзей человека 900 раз.