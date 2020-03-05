В Сургутской филармонии состоится премьера спектакля-антиутопии в постановке режиссера из Санкт-Петербурга

В Сургуте 15 марта на сцене местной филармонии актеры театра «Петрушка» разыграют спектакль-антиутопию «Фабрика слов» по мотивам сказки Аньес де Лестрад в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Екатерины Уржумовой.

Представление рассчитано на подростковую аудиторию, так как главный смысл постановки – это показать, что слова имеют за собой особый, сакральный смысл, однако ценность их в наши дни сильно падает.

«Наша задача в том, что мы должны донести до родителей и их детей то, что в первую очередь необходимо развивать моральные ценности, а уже потом думать о материальных. Также мы хотим рассказать о том, что каждое слово имеет свой вес, и в век «Информационного бума» ценность слов и информации теряется. Мы хотим напомнить, что все, что мы говорим – это должно нести добрый посыл», – прокомментировала Екатерина Уржумова.

В спектакле поучаствует молодой актерский состав «Петрушки», среди них будут артисты, которые учились в Санкт-Петербурге и Ярославле – Анна Куликова и Максим Бодунов.

«Мы учились в разных институтах, однако сами мы из Вологды. Когда я увидел спектакль «Король Лир», я подбежал к Галине Валерьевне и попросился к ним», – рассказал новый актер Максим Бодунов.

По словам художественного руководителя, ее встреча с Анной произошла необыкновенным образом:

«Для театра требовалась актриса, однако пригласить было некого. В этот момент мне позвонила Аня и предоставила свою кандидатуру. Я сначала подумала, что так не бывает, но Аня быстро и качественно влилась в работу», – сообщила художественный руководитель Галина Коптяева.