В Тюменской области всех больных с пневмонией будут проверять на коронавирус

В Тюменской области разработаны дополнительные меры по профилактике коронавируса – теперь все госпитализированные пациенты в с пневмонией будут проходить лабораторное исследование на эту инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства:

«Всем организациям и учреждениям с массовым пребыванием людей необходимо обеспечить усиление дезинфекционного режима (проведение текущей дезинфекции поверхностей, обеззараживание воздуха с применением бактерицидных установок, частое проветривание) для профилактики заболеваний, вызванных коронавирусами».

Также на территории Тюменской области продолжит действие мера изоляции и проверки на коронавирус граждан, прибывших из стран, где зафиксирована вспышка инфекции.

Напомним, в Сургутском районе эвакуировали больницу из-за мужчины, приехавшего из Вьетнама с признаками простуды.