​СМИ: в Тюмени ждут бывшего премьера Дмитрия Медведева

Бывший президент и премьер-министр России, ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев может приехать с визитом в Тюмень на следующей неделе, 13 марта. Такую информацию со ссылкой на свои источники публикует URA.RU. Предполагается, что Медведев посетит столицу области по партийной линии, так как он все еще возглавляет «Единую Россию». По предварительным данным, он встретится с участниками проекта «ПолитСтартап», где представители партии власти готовят кадры для участия в праймериз.

В последний раз Дмитрий Медведев был в Тюмени в 2013 году – тогда он еще в ранге премьера проводил заседание президиума совета по реализации нацпроектов и демографической политике. В Югре он побывал в 2017 году, там он приехал на открытие одного из крупных месторождений «Роснефти».