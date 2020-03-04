Больше половины кредитов Райффайзенбанк выдаёт онлайн (03.04.2020) - Новости
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Больше половины кредитов Райффайзенбанк выдаёт онлайн

С 2017 года получить кредит в Райффайзенбанке можно без посещения отделения или встречи с представителем банка. С января по декабрь 2019 года доля потребительских кредитов, выданных онлайн, выросла в три раза и составила 55%.

«Мы стремимся совершенствовать наш сервис, чтобы клиентам было легко и просто получить деньги для решения своих личных задач, — поделился Иван Карпов, руководитель направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка. — Мобильные технологии — драйвер развития удаленного кредитования. Если раньше считалось достижением просто онлайн получить одобрение заявки, то теперь в считанные минуты без визита в отделение можно провести всю сделку».

По итогам 2019 года более 70% заявок на кредиты клиенты Райффайзенбанка оставляли онлайн: в защищённых чатах в социальных сетях и мессенджерах, через крупные маркетплейсы, на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Почти 15% заявок на кредитные продукты пришли из городов без физических офисов банка.

География цифрового присутствия Райффайзенбанка охватывает более 100 населённых пунктов по всей стране. Оформить заявку на кредит или кредитную карту и получить одобрение можно за две минуты на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Представитель банка оперативно согласует дату доставки документов и карты.

Подробнее о сервисах и продуктах, доступных в интернет-банке и мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, можно узнать на raif.ru.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 211, комментариев: 0


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