Жители Югры выиграли 510 миллионов рублей в государственных лотереях в 2019 году

За 2019 год жители Югры выиграли 510 миллионов рублей в государственных лотереях. Среди победителей 16 миллионеров, что на почти 30 процентов выше, чем годом ранее - в 2018 году югорчане выиграли 400 миллионов рублей.

Как сообщает распространитель государственных лотерей «Столото», компания за год заработала почти миллиард рублей на жителях Югры, желающих выиграть заветный денежный приз.

Напомним, житель Югры победил в новогодней лотерее, обойдя 29 миллионов соперников по всей стране. Читайте также: с какого возраста можно играть в лотерею.