​Жители Югры стали чаще пользоваться кредитками

В январе 2020 года в Югре выросло количество выданных кредитных карт населению на 4,1 процента – до 10 440 штук. Округ оказался одним из двух регионов страны, где выдача кредиток увеличилась. В целом по стране выдача новых кредитных карт сократилась на 11,2 процента и составила 0,68 миллиона единиц, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Большое кредиток выдано в Москве (46,3 тыс. ед.), Московской области (34,1 тыс. ед.) и Краснодарском крае (28,9 тыс. ед.). Самая серьезная динамика сокращения была зафиксирована в Московской области (-20,6%), Приморском (-18,5%) и Хабаровском (-17,8%) краях. Вторым регионом, где отмечен рост показателя стала Ростовская область (+0,4%).

Аналитики отмечают, что сокращение выдачи новых кредитных карт сопровождается ростом среднего значения персонального кредитного рейтинга (ПКР) держателя активной кредитной карты, что свидетельствует об уменьшении аппетита к риску со стороны банков.

«Сейчас кредиторы очень тщательно оценивают заемщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне», - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.