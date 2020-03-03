Сегодня, 3 марта, около 11 часов утра в Когалыме КАМАЗ задавил женщину.

Как рассказали корреспонденету СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Югре, спецтехника вывозила снег с территории детского сада «Колокольчик». Процесс контролировала заведующая учреждением. В какой-то момент женщина 1973 года рождения попала в слепую зону и КАМАЗ переехал ее. Когалымчанка получила тяжелые травмы, в районе 13.30 часов она скончалась в Когалымской больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».