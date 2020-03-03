В Югре директор управляющей компании перечислил 300 тысяч рублей зарплаты несуществующему сотруднику

В Югре в Пыть-Яхе директор одной из управляющих компаний «отмыл» 300 тысяч рублей. Он дал указание бухгалтеру перечислить эту сумму под видом заработной платы за три месяца 2018 года молодому человеку 1999 года рождения, который никогда не работал в этой УК.

На расчетные счета компании наложен арест для принудительного взыскания долга в пользу муниципального управления Пыть-Яха, а на самого директора заведено уголовное дело за мошенничество. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.