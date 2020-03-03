По данным Росстата за 2019 год, Югра вошла в топ-5 регионов России с низкой смертностью населения. Об этом сообщает "Ридус".

Округ разместился на пятой позиции с показателем 6,1 умерших на тысячу населения.

Самая низкая смертность зарегистрирована в Ингушетии (2,9), Чеченской Республики (4,3), Дагестане «4,7) и ЯНАО (4,7).

Самая высокая смертность на тысячу населения в Псковской (16,9), Новгородской (16,4), Тверской (16,3), Тульской (15,9) и Ивановской областях (15,8).

Также Росстат сообщает, что в 2019 году в России скончалось 1 800 677 человек.