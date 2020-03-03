​Группа Little Big представит Россию на «Евровидение»

Фрик рейв-группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, который пройдет в Нидерландах. Такое решение было объявлено на «Первом канале» во в эфире программы «Время».

Отмечается, что в ближайшие дни состоится премьера песни, с которой группа выступит на конкурсе. По словам основателя музыкального коллектива Ильи Прусикина, песня будет веселой.

Фронтмен заявил, что сначала музыканты обрадовались такой новости. «Потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит», — рассказал он.