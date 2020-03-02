​Президент прислал в Госдуму еще 24 листа поправок в Конституцию – с упоминанием Бога, брака и исторической правды

Владимир Путин направил в Госдуму второй пакет собственных поправок в Конституцию. Они заняли двадцать четыре листа, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как рассказывают «Ведомости», там есть упоминание Бога, брака, Великой Отечественной войны и защиты исторической правды.

В частности, президент предлагает закрепить брак как «союз мужчины и женщины», а также защищать этот институт силами государства. Также предлагается статья об «исторической преемственности» России, вместе с «памятью предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». По версии главы государства, нужно конституционно запретить призывы к отчуждению территорий России и действия, направленных на отчуждение земли русской, НО – если речь не идет об уточнении границ с соседними государствами. Также Россия признается правопреемницей СССР, который, а также запрещается умалять подвиг народа при защите Отечества, для чего государство должно «защищать историческую правду».

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля, этот день будет объявлен выходным. К этому моменту исправление основного закона должно быть уже утверждено на всех уровнях законодательной власти и подписано президентом.